Skandaliczna decyzja rządu - powstało legalne kasyno online!

W ostatnich miesiącach miała miejsce skandaliczna decyzja rządu. Ustawa hazardowa została znowelizowana i wieloletni zakaz rozrywki w internecie został zniesiony. Powstało legalne kasyno online pod pełną ochroną prawną rządu. Powiedzieć skandal, to jakby nie powiedzieć nic. Partia polityczna, która na językach ma najbardziej etyczne frazesy świata robi coś dokładnie odwrotnego niż głosi, czyli legalizuje hazard w dosyć wątpliwy sposób bez konsultacji społecznych.



Nazwa tego legalnego kasyna online to Total Casino i z pewnością przyniesie to więcej szkody, niż pożytku. Opamiętajcie się, świat nie kończy się na wpływach z podatków, a istnieją także wyższe wartości. Powiedzmy razem stop dla legalnego kasyna online w Polsce. Total Casino musi zostać zablokowane jak najszybciej! Akcję popiera strona Kuria Częstochowa, która prowadzi akcję stop dla kasyna online.